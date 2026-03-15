Ерсайын Нағаспаев республикалық референдумда дауыс берді
Астана қаласындағы №305 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады.
Бүгiн 2026, 09:11
Бүгiн 2026, 09:11Бүгiн 2026, 09:11
Фото: Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев республикалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Қазақстанның жаңа Конституциясын қабылдау жөніндегі республикалық референдумда дауыс беруге қатысты.
Министр Астана қаласындағы №305 сайлау учаскесінде өз таңдауын жасады.
