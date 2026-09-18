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  • Еркін күрес: Қазақстандық екі балуан халықаралық турнирде жүлдегер атанды

Еркін күрес: Қазақстандық екі балуан халықаралық турнирде жүлдегер атанды

Нәтижесінде екі қола медаль жеңіп алды.

18 Қыркүйек 2026, 00:25
АВТОР
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ҰОК 18 Қыркүйек 2026, 00:25
18 Қыркүйек 2026, 00:25
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Фото: ҰОК
Ресейдің Грозный қаласында еркін күрестен халықаралық турнир өтті.

Аталған бәсекеге Қазақстан құрамасының өкілдері қатысты. Нәтижесінде екі қола медаль жеңіп алды.

Шаттық Алайдар (65 келіге дейін) және Майис Алиев (70 келіге дейін) жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

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