Еркін күрес: Қазақстандық екі балуан халықаралық турнирде жүлдегер атанды
Нәтижесінде екі қола медаль жеңіп алды.
18 Қыркүйек 2026, 00:25
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