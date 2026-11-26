Еңбек министрлігі зорлық көргендерді дүкен мен дәріханада паналату туралы ұсынысты қолдамады
Еңбек министрлігі бастаманы әзірге қолдамағанымен, ІІМ PANA жобасын Теміртауда сынақтан өткізуге мүмкіндік бар деп санайды.
Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен адамдарға алғашқы көмек көрсету үшін дүкендер, дәріханалар және басқа да коммерциялық нысандарды тарту ұсынылған болатын. Алайда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі бұл бастаманы әзірге қолайлы шешім деп санамайды. Ал Ішкі істер министрлігі жобаны Теміртау қаласында сынақтан өткізуге мүмкіндік бар екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Әңгіме Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) ұсынған PANA қоғамдық жобасы туралы болып отыр. Бастама авторлары тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болған азаматтарға алғашқы көмек көрсету ісіне кәсіпкерлік нысандарының қызметкерлерін де тартуды көздейді. Осыған байланысты депутаттар тиісті мемлекеттік органдарға сауал жолдаған.
Еңбек министрлігі бастаманы неге қолдамады?
Еңбек министрлігі Қазақстанда отбасындағы зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге көмек көрсетудің қалыптасқан жүйесі бар екенін алға тартты. Ведомствоның мәліметінше, қазіргі уақытта елде 31 дағдарыс орталығы жұмыс істейді. Ондағы арнайы әлеуметтік қызметтерді 3 356 адам пайдаланып отыр. Бұған қоса, республика бойынша 161 отбасын қолдау орталығы бар.
Министрлік тағы бір маңызды жайтқа назар аударған. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда арнайы әлеуметтік қызмет көрсететін ұйымдардың жұмысы лицензиялауға көшкен. Бұл талап осындай көмек көрсететін мекемелер мен мамандардың қызмет сапасын бақылауға және белгіленген стандарттардың сақталуына бағытталған.
PANA жобасына қатысты бұған дейін Мәдениет министрлігі бастамашыларға оны алдымен ерікті негізде сынақтан өткізуге кеңес берген. Сонымен қатар «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының қорытындысын алып, жобаға мүдделі тараптардың пікірін жинау қажеттігі айтылған.
Алайда депутаттық сауал қаралған кезде аталған құжаттар мемлекеттік органдарға ұсынылмаған. Еңбек министрлігінің пікірінше, тиісті материалдарсыз бастаманың іс жүзіндегі тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау қиын.
16 қарашадағы ресми жауабында Еңбек министрі Асқар Ертаев ұсынылған форматта PANA көмегінің жеке желісін құруды әзірге тиімсіз деп санайтынын жеткізген. Ведомство мұндай бастама іске асқан жағдайда мемлекеттік органдарға жаңа желіні ұйымдастыру мен оның жұмысын қамтамасыз ету міндеті автоматты түрде жүктелмеуге тиіс екенін де атап өткен.
Соған қарамастан, министрлік депутаттардың жобаны ерікті негізде жалғастыруына қарсы емес. Олар алдымен бастаманы сынақтан өткізіп, нәтижесін мемлекеттік органдарға ұсына алады.
ІІМ жобаны Теміртауда сынақтан өткізуді ұсынды
Еңбек министрлігінің депутаттық сауалға берген жауабында Ішкі істер министрлігінің де бастапқы ұстанымы келтірілген. Онда полиция жүйесінде пилоттық жобаны іске қосып, кейін оның жұмысын жалғастыруға қажетті ұйымдастырушылық және қаржылық ресурстар жеткіліксіз екені көрсетілген.
Ведомствоның хабарлауынша, 13 қарашада Құрылтай ғимаратында депутат Ли мен мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен жұмыс кеңесі өткен. Жиында жобаның негізгі тетіктері нақтыланған. Атап айтқанда, алғашқы көмек көрсету орындары жұмыс істеп тұрған ұйымдардың базасында ашылып, әлеуметтік агенттер өз міндетін ерікті түрде атқаратыны айтылған.
ІІМ өкілдерінің түсіндіруінше, осындай тәртіппен ұйымдастырылған жағдайда жобаны іске қосу үшін бюджеттен қосымша қаражат бөлудің қажеті жоқ.
Министрлік әлеуметтік агенттерді тұрмыстық зорлық-зомбылық белгілерін ерте анықтау жұмысына тартуға мүдделі. Олардың негізгі міндеті – өздеріне белгілі болған зорлық-зомбылық деректері немесе оны жасау қаупі туралы учаскелік инспекторлар мен полицияның басқа да қызметкерлеріне уақытылы хабарлау.
Белгіленген талаптарға сәйкес келетін әлеуметтік агенттерді полицияның қоғамдық көмекшілері ретінде тіркеу ұсынылып отыр.
Пилоттық кезеңде полицияға түскен хабарламалар мен олар бойынша қабылданған шаралар жеке есепке алынбақ. Сынақ аяқталғаннан кейін ІІМ әлеуметтік агенттердің ақпаратты қаншалықты жедел жеткізгенін және полицияның оған қалай жауап бергенін бағалайды. Осы жұмыстың қорытындысы бойынша жобаны Қазақстанның өзге өңірлерінде де енгізу мәселесі қаралуы мүмкін.
PANA жобасын FSM Social жүйесіне қосу мәселесі
Депутаттардың тағы бір ұсынысы – PANA бастамасын қиын өмірлік жағдайға тап болған азаматтар мен отбасыларға көмек көрсетуді үйлестіру үшін қолданылатын FSM Social ақпараттық жүйесіне біріктіру.
Еңбек министрлігі мұндай техникалық интеграцияға мүмкіндік бар екенін растаған. Алайда алдымен бірнеше мәселені шешу қажет. Атап айтқанда, әлеуметтік агенттер қандай мәліметтерді жолдайтыны, ол ақпаратқа кімдердің қол жеткізе алатыны және жеке деректердің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етілетіні айқындалуға тиіс.
Бұдан бөлек, түскен хабарламаларды қабылдау, өңдеу және тиісті мекемелерге жолдау тәртібі де белгіленуі керек.
Министрлік ақпараттық жүйеге техникалық тұрғыдан қосылу мүмкіндігінің болуы жобаны автоматты түрде іске асыруға негіз бола алмайтынын атап өтті.
Депутаттар қандай бастама көтерді?
Еске салайық, ЖСДП депутаттары бұған дейін тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге шұғыл көмек көрсету орындарының желісін құруды ұсынған. PANA деп аталатын қоғамдық жобаның негізгі мақсаты – агрессордан уақытша жасырынуға мәжбүр болған адамға полиция келгенге дейін қауіпсіз орын мен алғашқы көмек ұсыну.
Бастама аясында мұндай орындардың қызметіне дүкендер, дәріханалар және басқа да коммерциялық ұйымдарды тарту көзделген. Яғни қиын жағдайға тап болған азамат осындай нысандардың біріне кіріп, уақытша паналап, тиісті қызметтердің көмегіне жүгіне алады.
Әзірге жобаны бүкіл ел көлемінде іске асыру жөнінде түпкілікті шешім қабылданған жоқ. Ал Теміртаудағы пилоттық сынақтың нәтижесі оның кейін басқа өңірлерде қолданылу мүмкіндігін айқындауы ықтимал.
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