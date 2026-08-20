2027 жылға дейін 3 мыңнан астам ауыл интернетпен қамтылады
2025 жылы спутниктік байланыс арқылы 362 ауыл интернетке қосылып, мобильді операторлар 12 қосарлы мақсаттағы тірек орнатты.
Қазақстанда «Қолжетімді интернет» ұлттық жобасы аясында халық пен бизнесті кемінде 100 Мбит/с жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізілуде. Жоба бойынша жоспарланған 31 іс-шараның 21-і орындалды.
2025 жылы спутниктік байланыс арқылы 362 ауыл интернетке қосылып, мобильді операторлар 12 қосарлы мақсаттағы тірек орнатты. Сондай-ақ ел аумағында байланыс жоқ немесе сапасы төмен 743 «ақтаңдақ» жойылды. Телекоммуникациялық инфрақұрылым құрылысын жеделдету және әкімшілік кедергілерді азайту үшін заңнамаға бірқатар өзгеріс енгізілді.
2025 жылғы маусымда «Қазақтелеком» АҚ-мен бюджеттен тыс 239 млрд теңгеге келісім жасалды. Оның аясында 2027 жылдың соңына дейін 3 мыңнан астам ауылды жоғары жылдамдықты интернетпен қамту жоспарланған. Нәтижесінде 1,2 млн адам мен 5,8 мың мемлекеттік нысан интернетке қосылмақ. Қазіргі уақытта 12 ауылда талшықты-оптикалық желі салынып, 340 ауыл спутниктік интернетпен қамтамасыз етілді.
Сонымен қатар Дүниежүзілік банктің қолдауымен 83,9 млрд теңгеге тағы 1 123 ауылда интернет инфрақұрылымын дамыту жобасы жүзеге асырылуда. Жоба елді мекендер мен үй шаруашылықтарына дейін талшықты-оптикалық желі тартуды көздейді. Бұл шамамен 2,3 млн адамды жоғары жылдамдықты интернетпен қамтуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта тиісті құрылыс жұмыстары басталды.
5G желісін дамыту жұмыстары да жалғасуда. Ұялы байланыс операторлары өз міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындап, Қазақстанның 20 қаласында 3 618-ден астам базалық станса орнатты.
Халқы 250 адамнан асатын 3 807 ауылды 4G стандартына кезең-кезеңімен көшіру көзделген. 2026 жылдың бірінші жартыжылдығындағы мәлімет бойынша 566 ауыл 4G желісіне қосылды.
Халықаралық цифрлық инфрақұрылымды дамыту бағытында Қазақстан мен Әзербайжан арасында Каспий теңізінің түбімен өткізу қабілеті 6 Тбит/с-қа дейінгі суасты талшықты-оптикалық байланыс желісін төсеу жұмыстары басталды.
«Батыс – Шығыс» гипермагистралінің құрылысы 58%-ға орындалып, 2 341 шақырым желі төселді. Ал Астанада 256 тірекке арналған Tier III деңгейіндегі жаңа деректерді өңдеу орталығының құрылысы 99%-ға аяқталды.
Ең оқылған:
- Зейнетақы жинақтарын 100% аудару: 7 қыркүйектен бастап Қазақстанда жаңа ереже күшіне енеді
- Қатты жаңбыр мен +41°С ыстық: Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады?
- Тоқаев тоғыз елдің елшісінен сенім грамоталарын қабылдап, Қазақстанның басты ұстанымын айтты
- Таразда тәрбиеші аутизмі бар баланы қол-аяғын байлап ұйықтатпақ болған
- Теңге нығайды: Доллар қанша тұрады?