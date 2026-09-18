Елена Рыбакина Қытайда өтетін Билли Джин Кинг кубогына қатыспайды
Қазақстандық теннисші әрі әлемнің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Шэньчжэньде өтетін Билли Джин Кинг кубогына қатыса алмайды.
Спортшы Елена Рыбакина өзінің Instagram парақшасында күш-қуатын қалпына келтіру қажет екенін хабарлады.
«Соңғы ай ағзам үшін оңай болған жоқ. Енді жарыстарға өз бабымда қайта оралу үшін қалпына келуім керек. Шэньчжэньдегі турнирді өткізіп алуым өкінішті. Бұл керемет атмосферасы мен ғажайып жанкүйерлері бар сондай әдемі жер», - деп жазды ол.
Сөзінің соңында теннисші турнирге қатысатын Қазақстанның басқа өкілдеріне сәттілік тіледі.
Елена халықаралық аренада Қазақстанның намысын қорғауды мақтан тұтатынын талай рет атап өткен. Оның жетістіктері отандық теннис үшін ерекше маңызға ие. Ал US Open турниріндегі жеңісі мен әлемдік рейтингтің көш басына шығуы Қазақстан спорты тарихындағы маңызды белеске айналды.
Айта кетейік, қазақстандық теннисші Елена Рыбакина US Open турнирінің чемпионы атанды. Финалда Рыбакина кейінгі екі жылдың жеңімпазы Арина Соболенконы үш сетте – 6:4, 5:7, 6:2 есебімен жеңді.
Сондай-ақ, Қасым-Жомарт Тоқаев Елена Рыбакинаны US Open-дегі жеңісімен құттықтады.
WTA Елена Рыбакинаға әлемнің бірінші ракеткасы атағының жүлдесін табыстады.
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