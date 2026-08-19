Экология және технология: «Таза Қазақстан» бастамасының нақты нәтижелері
«Таза Қазақстан» – миллиондаған азаматты біріктірген экологиялық мәдениет
Таза Қазақстан миллиондаған қазақстандықтарды біріктіріп, біртіндеп қоршаған ортаны құрметтеу мәдениетінің күнделікті бөлігі болып келеді. Бұл ауқымды іс-шаралар нақты нәтижелер көрсетуде: аумақтарды тазарту, ағаш отырғызу, қоқыс полигондарын жою және азаматтардың шағымдарын шешу.
Миллиондаған қатысушы
Биыл Таза Қазақстан аясында ел бойынша 500 экологиялық іс-шара өткізілді. Оған шамамен 6,1 миллион адам қатысты, оның ішінде 741 мың ерікті.
Шамамен 117 мың гектар жер тазартылды, 813 мың тоннадан астам қалдық жиналды. Елді мекендерді көгалдандыру аясында шамамен 1,2 миллион ағаш отырғызылды.
Қоқыс полигондары – ғарыштық мониторинг арқылы бақыланады
Заманауи технологиялар тіпті шалғай аудандарда да рұқсатсыз қалдықтар төгілетін орындарды анықтауға мүмкіндік береді. 2026 жылы ғарыштық мониторинг арқылы 2642 заңсыз қоқыс полигоны анықталды. Бүгінгі күнге дейін 2035 немесе 77% жойылды. Қалған орындарда жұмыстар жалғасуда.
Сонымен қатар, анықталған заңсыз қоқыс төгетін орындардың саны ұзақ мерзімді перспективада айтарлықтай азайды: егер 2018 жылы олардың саны 8,6 мыңнан асса, бүгінде бұл көрсеткіш үш еседен астамға азайды.
Азаматтар да өзгерістерге қатысуда
«Таза Қазақстан»-ның тағы бір құралы - қоғамдастықты жақсарту мәселелерін жедел шешу үшін құрылған @TazaQazBot цифрлық қызметі.
Биыл чатбот арқылы 18 мыңнан астам сұраныс келіп түсті, оның 16 мыңнан астамы орындалды. Сұраныстар аумақты тазалау мен қалдықтарды шығарудан бастап көшелерді жақсартуға, көгалдандыруға, жарықтандыруға және жолдарды жөндеуге дейін 21 санатты қамтиды. Бүгінгі таңда қызмет eGov Mobile арқылы да қолжетімді және бүкіл ел бойынша өңделген сұраныстардың жалпы саны 50 мыңнан асты.
Нәтижелер күнделікті жұмыстан көрінуде
«Таза Қазақстан» - бұл тек ауқымды экологиялық іс-шаралар ғана емес. Бұл азаматтардың қатысуын, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарының жұмысын, заманауи технологияларды және цифрлық құралдарды біріктіретін жүйелік күш-жігер.
Миллиондаған қатысушы, мыңдаған шешілген мәселе, заңсыз қоқыс орындарының азаюы және миллиондаған ағаш отырғызу – бұл таза және жайлы өмір сүру ортасын құру бойынша біздің бірлескен күш-жігеріміздің нақты нәтижелері.
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