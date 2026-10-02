Ақтауда 1,5 жастағы баланы қағып кеткен экс-полицей сотталды
Сот үкімі заңды күшіне енді.
2 Қазан 2026, 23:55
БӨЛІСУ
2 Қазан 2026, 23:552 Қазан 2026, 23:55
115Фото: istockphoto.com
Ақтауда 1,5 жастағы баланың өліміне әкелген жол апатына қатысты сот үкімі шықты. Бұрынғы полиция қызметкері 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Lada.kz.
Маңғыстау облыстық сотының мәліметінше, Ақтау қалалық соты ер адамды ҚР Қылмыстық кодексінің 345-бабы 3-бөлігі бойынша кінәлі деп таныған. Сонымен қатар ол бес жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылды.
Сот үкімі заңды күшіне енді. Келтірілген залалды өтеу мәселесі сотқа дейін шешілген.
Қайғылы оқиға 13 мамырда Ақтаудың 27-шағын ауданында болған. Жол талғамайтын көлік 1,5 жастағы баланы қағып кеткен. Бала оқиға орнында қаза тапты.
Ең оқылған:
- Әйелімен жанжалдасқан блогер Ерболат Жанабылов ұсталды
- Азиада: Екі спортшымыз алтын медаль үшін белдеседі
- Сот – шындықты толық анықтау жағында: Ұлдана Мырзуанның ісі прокурорға қайтарылды
- Қазақстан халқы және қарттар: Елімізде 100 жастан асқандар саны қанша?
- «Жүктімін» деп алдамақ болды: Ақтауда жүргізуші әйел жазадан қашу үшін жалған анықтама жасатқан