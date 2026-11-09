Екі жасөспірімнің өлімі: Астана полициясы тергеу жүргізуде
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.
9 Қараша 2026, 22:58
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9 Қараша 2026, 22:589 Қараша 2026, 22:58
47Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Бүгін, 9 қараша күні кешке Астанадағы Әнет баба көшесінде орналасқан тұрғын үйлердің бірінің маңында полиция мен жедел жәрдем қызметкерлері жиналды. Әлеуметтік желілерде екі жасөспірім қыздың қаза тапқаны туралы ақпарат тарады.
Астана қалалық Полиция департаменті өз-өзіне қол жұмсау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын растады.
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Полицияның хабарлауынша, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
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