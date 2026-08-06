Дональд Трамптың гольф клубында қарулы ер адам ұсталды
Ер адамға қаруды жасырын алып жүру және заңмен тыйым салынған оқ-дәрілерді сақтау бойынша айып тағылды.
АҚШ-тың Калифорния штатындағы Ранчо-Палос-Вердес қаласында орналасқан Дональд Трамптың гольф клубі аумағында қарулы ер адам ұсталды. Оқиға президенттің жоспарланған сапарынан екі күн бұрын болған.
Бұл туралы BILD басылымы жазды.
Лос-Анджелес округі шериф басқармасының мәліметінше, күдікті нысанның қауіпсіздік жүйесін фото және бейнежазбаға түсірген. Тексеру кезінде одан 16 оғы бар қару, ал көлігінен оқталған тапанша табылған.
Ер адамға қаруды жасырын алып жүру және заңмен тыйым салынған оқ-дәрілерді сақтау бойынша айып тағылды.
Тінту кезінде қару-жарақ пен күмәнді жазбалар табылған
Келесі күні шериф қызметкерлері ФБР агенттерімен бірге күдіктінің үйіне тінту жүргізген. Нәтижесінде қару-жарақ пен байланыс құралдарының қоры анықталған.
Табылған заттар арасында:
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заңсыз өзгертілген мылтық;
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тапанша;
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сыйымдылығы жоғары оқжатарлар;
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көп мөлшердегі оқ-дәрі;
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броньды кеудеше;
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портативті радиостанциялар;
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алаңдаушылық тудырған жазбалары бар бірнеше дәптер болған.
АҚШ Құпия қызметі тексеру жүргізіп жатыр
АҚШ Құпия қызметі ұсталған адамның Дональд Трампқа қауіп төндірген-төндірмегенін анықтап жатыр. Гольф клуб аумағында 4 шілде күні президент қатысуы жоспарланған қайырымдылық кеші өтетін болған.
Қазіргі уақытта ер адамның президентке қастандық жасау жоспары болғанын растайтын нақты дәлелдер жоқ. Тергеу жалғасып жатыр, – деп хабарлады америкалық БАҚ.
Құқық қорғау органдары күдіктінің әрекет ету себептерін және оның гольф клуб аумағында болған мән-жайларын анықтауды жалғастыруда.
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