Дональд Трамптың әйелі туралы "Мелания" фильмі әлем бойынша көрсетіледі

Жұма күні кинотеатрларда АҚШ бірінші ледиі Мелания Трамп туралы деректі фильмнің көрсетілімі басталады. Голливуд сарапшылары бұл фильмнің сәтсіздікке ұшырауы мүмкін екенін айтып, оны кейде «жылдың фиаскосы» деп бағалауда. Рекламалық бюджеттің шамамен 30 миллион еуро болғанына қарамастан, бастапқы демалыс күндерінде табыс тек 4,2 миллион еуроға жетеді деп күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ BILD басылымына сілтеме жасап.
Әсіресе фильмге қызығушылықтың төмендігі Ұлыбританияда айқын байқалады. Мысалы, Лондонда, Ислингтондағы Vue кинотеатрлар желісінде жұма күні сағат 15:10-дағы алғашқы сеансқа тек бір билет сатылған. Сағат 18:00-дегі сеансқа, желі бас директоры Тим Ричардстың айтуынша, «барлығы екі билет брондалған».
Деректі фильмнің 104 минуты ішінде 2025 жылы қаңтардағы Дональд Трамптың екінші инаугурациясына дейінгі 20 күн көрсетіледі. Фильм бірінші леди мен оның күйеуінің қарым-қатынасына интимдік көзқарас ұсынатыны хабарланған.
MELANIA, бұл фильмді міндетті түрде көру керек, - деп жазды Трамп өз Truth Social парақшасында.
Ол өз жақтастарына былай деп үндеуді ұсынды:
Билеттерді алыңыздар – олар ӨТЕ ТЕЗ сатылып кетеді!
Дегенмен, қоғамдық реакциялар әлдеқайда салқынқандылық танытуда. Мысалы, Vogue журналының тілшісі:
Трейлерді көрген соң мен бұл әйелдің өмірі туралы бұрынғыдан аз білемін, - деп жазды.
BILD редакциясының пікірінше, "Мелания"фильмінің басты проблемасы – стриминг дәуірінде деректі фильмдерге қызығушылықтың төмендеуі. Көрермендер жиі кинотеатрға барып деректі фильм көруден бас тартады. Дегенмен, прокат үш апта немесе одан да ұзақ уақытқа созылады, ал кейін "Мелания" Amazon Prime Video сервисінде қолжетімді болады.