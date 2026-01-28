Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Депутаттар жаңа заң жобаларын жұмысқа алды

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 10:16
Мәжілістің баспасөз қызметі
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар бірнеше заң жобасын жұмысқа алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті жаңа заң жобаларын жұмысқа қабылдады.

Олар: 

- 1994 жылғы 15 сәуірдегі Дүниежүзілік сауда ұйымын құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы хаттамаға қосымша болып табылатын Көрсетілетін қызметтер бойынша Қазақстан Республикасының ерекше міндеттемелерінің тізбесіне өзгерістерді ратификациялау туралы;

- Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялау туралы.

