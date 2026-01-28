Депутаттар жаңа заң жобаларын жұмысқа алды

Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар бірнеше заң жобасын жұмысқа алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Экономикалық реформа және өңірлік даму комитеті жаңа заң жобаларын жұмысқа қабылдады.
Олар:
- 1994 жылғы 15 сәуірдегі Дүниежүзілік сауда ұйымын құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы хаттамаға қосымша болып табылатын Көрсетілетін қызметтер бойынша Қазақстан Республикасының ерекше міндеттемелерінің тізбесіне өзгерістерді ратификациялау туралы;
- Бір тараптан Еуразиялық экономикалық одақ пен оған мүше мемлекеттер және екінші тараптан Моңғолия арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялау туралы.