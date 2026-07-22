Данияр Елеусіновтің әйелінің қатысуымен болған жанжалға қатысты іс сотта қаралып жатыр
ІІМ Олимпиада чемпионының әйеліне қатысты іс бойынша пікір білдірді.
Бокстан Олимпиада чемпионы Данияра Елеусіновтің әйелі Саида Елеусіноваға қатысты ұрып-соғу фактісі бойынша қылмыстық іс соттың қарауында, деп хабарлады ІІМ BAQ.KZ редакциясының ресми сауалына берген жауабында.
Ведомстводағылар жанжал Қарағандыдағы үйлердің бірінде көршілер арасында болғанын еске салды.
Оқиғаға қатысушылардың арызы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық қажетті процестік шаралар жүргізілді. Қазіргі уақытта ұрып-соғу фактісі бойынша қылмыстық іс сотта қаралып жатыр, – делінген ІІМ жауабында.
Жанжал туралы осы жылдың наурыз айында белгілі болған еді. Ол кезде Қарағандының екі тұрғыны көршілерімен тұрмыстық жанжал кезінде шабуылға ұшырағандарын мәлімдеді.
Олардың бірі Әсел Ж.-ның айтуынша, жанжалға спортшының әйелі тарапынан оның атасына қатысты қойылған шағымдар себеп болған. Әйел айыптаулардың негізсіз болғанын және жанжал кезінде өзіне физикалық күш қолданылғанын алға тартты.
Бұдан бөлек, оның айтуынша, жанжалдасқан тараптың егде жастағы туысы да анасының басынан ұрған. Оқиғадан кейін екі әйел де полицияға жүгінген.
Өз кезегінде Саида Елеусінова айыптауларды жоққа шығарды. Ол болған оқиға арандатушылық екенін айтып, шабуылға қатысы жоқ екенін айтты.
Арыздар түскеннен кейін полиция қылмыстық істерді тіркеп, денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлық дәрежесін анықтау үшін сот-медициналық сараптамалар тағайындаған. Қарағанды облысының полиция департаменті ол кезде жан-жақты, толық және объективті тергеу жүргізіліп жатқанын, ал түпкілікті процестік шешім барлық қажетті сараптамалардың нәтижелері бойынша қабылданатынын хабарлаған болатын.
Бұған дейін, 9 шілдеде, Астана қаласының Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Данияр Елеусіновті 20 тәулікке қамауға алған еді. Сот мәліметінше, спортшы мас күйінде үш жол-көлік оқиғасына қатысқан.
ІІМ-де заңды бұзғаны үшін жауапкершілік адамның танымалдылығына, оның кәсібіне немесе еңбегіне байланысты емес екенін баса айтты.
Астана қалалық полиция департаменті де Олимпиада чемпионын ұстау сәтінің видеосын жариялады.
Ең оқылған:
- Қазақстандықтарға «сұр» жолмен әкелінген көліктердің қаупі ескертілді
- ӘЧ саяси ойынға айналды. Трамп футболға араласты. Қазақ комментаторлары сын астында қалды
- Арзан, ақылды әрі қауіпті: Жаңа дрондар соғысты қалай өзгертеді?
- Түнгі клубта атыс шығарған Астана тұрғыны сотталды
- Brent мұнайының бағасы бес аптадағы ең жоғары деңгейге көтерілді