Арзан, ақылды әрі қауіпті: Жаңа дрондар соғысты қалай өзгертеді?

Ұшқышсыз аппараттардың зымырандардан артықшылығы қандай?

21 Шілде 2026, 18:40
АВТОР
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©BAQ.KZ коллажы 21 Шілде 2026, 18:40
21 Шілде 2026, 18:40
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Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Арзан, шағын әрі алысқа ұшады. Дрондар Украина мен Таяу Шығыстағы соғыстардың маңызды қаруына айналып, мұнай өңдеу зауыттары мен әскери базаларға дейін жетіп жатыр.

Ұшқышсыз аппараттардың зымырандардан артықшылығы неде? Оларды анықтау және атып түсіру неге қиын? Дрон өндірісінде қай елдер көш бастап тұр? Қазақстанда әскери дрондар жасала ма және еліміздің әуе қорғанысы мұндай қауіпке қаншалықты дайын?

Осы сауалдарды BAQ.KZ тілшісі әскери сарапшы Ермек Сейітбатталовпен талқылады.

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