ӘЧ саяси ойынға айналды. Трамп футболға араласты. Қазақ комментаторлары сын астында қалды
Тарихтағы ең ауқымды футболдан әлем чемпионаты аяқталды.
21 Шілде 2026, 10:03
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21 Шілде 2026, 10:0321 Шілде 2026, 10:03
212Фото: ©BAQ.KZ коллажы
ӘЧ саяси ойынға айналды. Трамп футболға араласты. Қазақ комментаторлары сын астында қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
48 құрама, 104 матч – тарихтағы ең ауқымды футболдан әлем чемпионаты аяқталды.
Бірақ турнирде алаңдағы ойыннан бөлек төрешілер шешімі, саясаттың ықпалы, Дональд Трамптың FIFA-ға қоңырауы және қазақ комментаторларының жұмысы да қызу талқыланды.
Кеңейтілген формат футбол сапасына қалай әсер етті? Турнирде қандай жаңа жұлдыздар танылды? Неліктен талантты ойыншылардан құралған командалар жеңіске жете алмады? Қазақстан құрамасының әлем чемпионатына қатысу мүмкіндігі бар ма?
Осы сауалдарды журналист Есей Жеңісұлымен талқыладық.
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