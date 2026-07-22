Brent мұнайының бағасы бес аптадағы ең жоғары деңгейге көтерілді
Нарық сарапшыларының пікірінше, өңірдегі тұрақсыздық мұнай жеткізілімінің үзілу қаупін күшейтіп, бағаның одан әрі өсуіне ықпал етуі мүмкін.
АҚШ пен Иран арасындағы әскери шиеленістің күшеюі және Йемендегі хуситтердің Сауд Арабиясына теңіз қоршауын жариялау қаупі әлемдік мұнай бағасының күрт өсуіне әсер етті.
Reuters агенттігінің мәліметінше, Brent маркалы мұнайдың қыркүйек айындағы фьючерстері 2,4 пайызға қымбаттап, барреліне 91,34 долларға жетті. Ал америкалық WTI мұнайы 2,2 пайызға өсіп, 85,03 долларды құрады. Бұл – соңғы бес аптадағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі.
Бағаның өсуіне Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуы негізгі себеп болды. АҚШ әскері Иранның оңтүстігі мен батысындағы нысандарға соққы жасағаннан кейін Тегеран Бахрейн, Кувейт және Иорданиядағы америкалық әскери нысандарға шабуыл жасаған. Сонымен қатар Ормуз бұғазында кемінде бір мұнай танкеріне шабуыл жасалғаны хабарланды.
Бұған қоса, хуситтердің Қызыл теңіздегі Сауд Арабиясына теңіз блокадасын жариялау қаупінен кейін Азияға Сауд мұнайын тасымалдап бара жатқан екі танкер бағытын өзгертіп, Суэц каналына бет алған.
Нарық сарапшыларының пікірінше, өңірдегі тұрақсыздық мұнай жеткізілімінің үзілу қаупін күшейтіп, бағаның одан әрі өсуіне ықпал етуі мүмкін. Сонымен қатар Сауд Арабиясының мұнай экспорты мамыр айында үшінші ай қатарынан қысқарғаны да нарыққа қосымша қысым түсіріп отыр.
Енді инвесторлар АҚШ-тағы мұнай қоры туралы Америкалық мұнай институтының (API) және АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының (EIA) кезекті апталық есебін күтуде. Сарапшылардың болжамынша, 17 шілдеде аяқталған аптада АҚШ-тағы мұнай қоры шамамен 500 мың баррельге азайған болуы мүмкін.
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