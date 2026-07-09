Данияр Елеусіновтің ұсталу сәтіндегі видео пайда болды

Полиция Олимпиада чемпионы ұсталған кездегә видеоны жариялады.

9 Шілде 2026, 18:22
АВТОР
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видеодан скриншот 9 Шілде 2026, 18:22
9 Шілде 2026, 18:22
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Фото: видеодан скриншот

Астана қаласының Полиция департаменті бокстан Олимпиада чемпионы Данияр Елеусіновтің ұсталу сәтінен кадрлар жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жарияланған видеода спортшыны ұстау сәті, оның медициналық куәландырудан өтуі, сондай-ақ сот отырысы бейнеленген.

Полицияның мәлімдеуінше, Toyota Land Cruiser автокөлігінің жүргізушісі жол-көлік оқиғасынан кейін апат болған жерден кетіп қалған. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде оның жүрген жері анықталып, ер адам ұсталды.

Елеусіновке қатысты көлік құралдарының зақымдалуына әкеп соққан, мас күйінде көлік басқару, сондай-ақ жол-көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалу фактілері бойынша әкімшілік материалдар толтырылды.

Еске салайық, бұған дейін Данияр Елеусіновтің Астанадағы үш жол-көлік оқиғасынан кейін қамауға алынғаны хабарланды

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

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