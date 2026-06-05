Данияда Конституция күні: Тоқаев Корольдікке құттықтау жолдады
Мемлекет басшысы Дания Короліне құттықтау жеделхатын жолдады
Бүгiн 2026, 17:16
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Бүгiн 2026, 17:16Бүгiн 2026, 17:16
150Фото: Ақорда
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Король X Фредерикті Дания Корольдігінің ұлттық мерекесі – Конституция күнімен құттықтады.
Қазақстан Президенті аталған мереке Дания халқы үшін демократиялық құндылықтардың, қоғамдық келісімнің және орнықты дамудың символы ретінде ерекше маңызға ие екенін атап өтті.
Мемлекет басшысы достық пен өзара қолдау рухындағы қазақ-дат байланыстары одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Король X Фредериктің жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал достас Дания халқына бақ-береке тіледі.
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