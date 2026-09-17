Бюджеттен үнемделген 44,4 млрд теңге қай шығыстардан қысқарды? Қаржы вице-министрі түсіндірді
2027 жылғы бюджет жобасын әзірлеу кезінде 44,4 млрд теңге көлеміндегі шығыс оңтайландырылды. Оның басым бөлігі мемлекеттік органдарды ұстап-күтуге байланысты. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы Құрылтай отырысынан кейінгі брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
BAQ.KZ тілшісі вице-министрден 44,4 млрд теңгенің нақты қай салалар мен жобалардан қысқартылғанын және бұл шешім халыққа тікелей әсер ететін бағдарламаларды қамти ма деп сұрады.
«Мұның басым бөлігі мемлекеттік органдарды ұстап-күтуге байланысты шығыстар. Оның ішінде біліктілікті арттыру бойынша бірқатар үлкен сомада қаржы ұсынылды, біз олар бойынша жоспар жасап, кезең-кезеңмен қаражат қарастырдық», – деді Абзал Бейсенбекұлы.
Оның айтуынша, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеуге бағытталған бірқатар шығыс та қысқартылған.
«Сондай-ақ бюджеттік шолу болды. Цифрлық министрлігінде сараптама орталығы бар, олар да өз қорытындыларын береді. Сол жерде ақпараттық сүйемелдеу бойынша қысқартқанымыз бар», – деді вице-министр.
Бұдан бөлек, көлік қызметі, форумдар мен әлеуметтік зерттеулерге жұмсалатын қаражат та қайта қаралған.
«Сонымен қатар транспорттық қызмет көрсету нормативтері қабылданды. Форумдар бойынша, әлеуметтік зерттеулерді де ірі жобалар бойынша қаржыны қарастырдық», – деді ол.
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