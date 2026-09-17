  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Бюджеттен үнемделген 44,4 млрд теңге қай шығыстардан қысқарды? Қаржы вице-министрі түсіндірді

Бюджеттен үнемделген 44,4 млрд теңге қай шығыстардан қысқарды? Қаржы вице-министрі түсіндірді

17 Қыркүйек 2026, 12:40
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ/Олжас Адай 17 Қыркүйек 2026, 12:40
17 Қыркүйек 2026, 12:40
218
Фото: ©BAQ.KZ/Олжас Адай

2027 жылғы бюджет жобасын әзірлеу кезінде 44,4 млрд теңге көлеміндегі шығыс оңтайландырылды. Оның басым бөлігі мемлекеттік органдарды ұстап-күтуге байланысты. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлы Құрылтай отырысынан кейінгі брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

BAQ.KZ тілшісі вице-министрден 44,4 млрд теңгенің нақты қай салалар мен жобалардан қысқартылғанын және бұл шешім халыққа тікелей әсер ететін бағдарламаларды қамти ма деп сұрады.

«Мұның басым бөлігі мемлекеттік органдарды ұстап-күтуге байланысты шығыстар. Оның ішінде біліктілікті арттыру бойынша бірқатар үлкен сомада қаржы ұсынылды, біз олар бойынша жоспар жасап, кезең-кезеңмен қаражат қарастырдық», – деді Абзал Бейсенбекұлы.

Оның айтуынша, ақпараттық жүйелерді сүйемелдеуге бағытталған бірқатар шығыс та қысқартылған.

«Сондай-ақ бюджеттік шолу болды.  Цифрлық министрлігінде сараптама орталығы бар, олар да өз қорытындыларын береді. Сол жерде ақпараттық сүйемелдеу бойынша қысқартқанымыз бар», – деді вице-министр.

Бұдан бөлек, көлік қызметі, форумдар мен әлеуметтік зерттеулерге жұмсалатын қаражат та қайта қаралған.

«Сонымен қатар транспорттық қызмет көрсету нормативтері қабылданды. Форумдар бойынша, әлеуметтік зерттеулерді де ірі жобалар бойынша қаржыны қарастырдық», – деді ол.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

Ең оқылған:

Наверх