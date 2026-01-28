БҰҰ: "Қазақстан балалары" бағдарламасы көптеген елге үлгі бола алады

БҰҰ Қазақстанның «Қазақстан балалары» ұлттық бағдарламасын (2026-2030) қабылдағанын мақұлдады. Бұл бағдарлама балалардың әл-ауқатын арттыруға, балаларды қорғау жүйесін нығайтуға және әрбір бала үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталған кешенді стратегия болып табылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
БҰҰ-ның Балаларға қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы арнайы өкілі (SRSG) Қазақстанның шешімді көшбасшылығы мен әрбір балаға нақты қамқорлық көрсетуді көздейтін бұл бастамасын жоғары бағалады. Халықаралық ұйымның пікірінше, бағдарлама тек Қазақстан үшін ғана емес, көптеген басқа елдерге де үлгі бола алады.
Балалардың әл-ауқаты мен құқықтарын қорғау – қоғамның басты көрсеткіші. Қазақстан қабылдаған ұлттық бағдарлама осы мақсаттарды нақты іс-қимылдар арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді, - делінген БҰҰ өкілінің хабарламасында.
Бағдарлама аясында балалардың білім алу, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, қауіпсіздік және тең мүмкіндіктерге қол жеткізу салалары қамтылған. Сонымен қатар, бағдарламаны іске асыру кезінде барлық өңірлерде балалардың мүддесі бірінші орынға қойылады.