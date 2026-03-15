Елордада «Референдум – 2026» онлайн марафоны өтеді

Бүгiн 2026, 08:48
Бүгiн 2026, 08:48
Бүгiн 2026, 08:48
Отандық телеарналар, басылымдар мен ақпараттық агенттіктердің интернет ресурстары мен әлеуметтік желілерде тікелей эфирде көрсетілетін шара 09:00-де басталып, түнгі 01:00-ге дейін жалғасады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Эфир барысында референдум күнінің негізгі сәттерін, қоғам пікірі мен сарапшылар көзқарасын көрерменге жедел әрі заманауи форматта ұсынады.

Марафон аясында бес алаң жұмыс істейді. Іс-шараға қоғам қайраткерлері, өнертапқыштар, сарапшылар, сондай-ақ қайырымды ісімен танылған азаматтар қатысады.

