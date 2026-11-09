Brent мұнайы бір аптада 17%-ға арзандады
Өткен аптада Brent маркалы мұнайдың бағасы 17%-ға арзандаған.
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға қарсы жаңа соққылар жасалу ықтималдығы өте төмен екенін мәлімдеген. Одан кейін әлемдік мұнай бағасы бұл аптаны төмен бағамен бастады. Дегенмен Таяу Шығыстағы жағдай әлі де шиеленісті. Мұнай нарығы қақтығыстың одан әрі өрбуін бақылап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
9 қарашадағы сауда қорытындысы бойынша, Brent маркалы мұнай фьючерстері 84 центке немесе 0,85%-ға арзандап, барреліне 97,48 доллар болды. Ал америкалық WTI мұнайының бағасы 32 центке немесе 0,35%-ға төмендеп, барреліне 90,51 долларды құрады.
Трамп CNN арнасына берген сұхбатында тараптар «өте мықты келісімге» келе алса, Иранға жаңа шабуыл жасалу ықтималдығы аз екенін айтты. Бұған дейін екі тарап та Ормуз бұғазында және оған жақын аумақта кемелерге соққы жасалғанын хабарлаған болатын.
Өткен аптада АҚШ президенті аралық сайлаудан кейін Иранға қарсы әскери соққылар қайта басталуы мүмкін екенін жоққа шығармаған еді. Алайда әзірге ауқымды әскери операцияның басталатынын көрсететін белгі байқалмайды. Ал Тегеран жаңа шабуыл жасалған жағдайда АҚШ пен Израиль нысандарына соққы беруге дайын екенін ескерткен.
KCM Trade сарапшысы Тим Уотерердің айтуынша, Трамптың соңғы мәлімдемелері бұрынғыға қарағанда жұмсақ естіледі. Дегенмен нарық Вашингтонның қақтығысқа қатысты ұстанымы ұзақ мерзімге өзгерді ме, әлде бұл тек уақытша мәлімдеме ме деген сұраққа әзірге жауап таба алмай отыр.
Мұнай бағасына әлемдік нарықтағы ұсыныс көлемі де қысым жасап отыр. JPMorgan сарапшыларының бағалауынша, Таяу Шығыстан мұнай жеткізудің қалпына келуі, басқа елдерде өндірістің артуы және сұраныстың әлсіз болуы нарықта мұнайдың артық көлемін қалыптастырып жатыр. Қыркүйекте артық ұсыныс тәулігіне 1,1 млн баррель болса, қазанда бұл көрсеткіш 1,4 млн баррельге дейін өсуі мүмкін.
Сонымен қатар Ирак Оман жағалауына жақын теңіз жолы арқылы Ормуз бұғазымен мұнай экспорттау шарттары бойынша АҚШ-пен келісімге келді. Ирак Сыртқы істер министрі Фуад Хусейннің айтуынша, Иранмен соғыс пен мұнай экспортының үзілуіне байланысты елдің шығыны 60 млрд долларға жеткен.
Осылайша, мұнай нарығына екі негізгі фактор әсер етіп отыр. Бір жағынан, әскери шиеленістің бәсеңдеуіне қатысты үміт бар. Екінші жағынан, мұнай жеткізіліміндегі іркілістер қаупі әлі де сақталып отыр.
Өткен аптада Brent маркалы мұнай 17%-ға арзандады. Бұл COVID-19 пандемиясы басталғаннан бергі ең ірі апталық құлдырау болды.
Ең оқылған:
- АҚШ Иранның ядролық бағдарламасы туралы ақпарат үшін 20 млн доллар сыйақы жариялады
- TikTok желісіндегі тікелей эфирде балағат сөз айтқан азамат 10 тәулікке қамалды
- АҚШ-та саяси текетірес күшейді: Трамп демократтарды тергеуді талап етті
- Алматыда сейсмологиялық станцияның жаңа ғимараты ашылды
- Газа секторында нөсер жаңбырдан 70 мыңға жуық шатыр су астында қалды