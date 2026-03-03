Бір тәулікте Таяу Шығыс елдерінен 1200-ден астам Қазақстан азаматы эвакуацияланады
Қазақстан Республикасы азаматтарын Таяу Шығыс елдерінен алып келу жөнінде ақпарат.
Азаматтық авиация комитетінің мәліметінше, бір тәулік ішінде Таяу Шығыс елдерінен жеті эвакуациялық рейс ұшып шығып, олармен 1200-ден астам қазақстандық елге тасымалданады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ҚР Көлік министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен, ұйымдармен бірге отандық және шетелдік әуе компанияларымен бірлесіп, Қазақстан Республикасы азаматтарын Таяу Шығыс елдерінен қайтару жұмыстарын жүргізуде.
Атап айтқанда, “FlyDubai” әуе компаниясы 3 наурыз күні Дубай – Астана және Дубай – Алматы бағыттары бойынша 2 рейс орындады. Осы рейстермен барлығы 306 жолаушы (тиісінше 151 және 155 жолаушы) елге жеткізілді.
Қазіргі уақытта “Эйр Астана” әуе компаниясы Сауд Арабиясынан 3 наурызға жоспарланған рейстерді орындауда.
Сонымен қатар, қазіргі кезде Медина қаласынан 290 орындық Airbus A320 әуе кемелерімен 2 рейс, сондай-ақ Жидда қаласынан жалпы сыйымдылығы 339 орындық Airbus A321 әуе кемелерімен 2 рейс орындалып жатыр.
“SCAT”әуе компаниясы Қазақстан Республикасы азаматтарын алып келуге 290 орындық Boeing-767 әуе кемесімен Алматы – Маскат (Оман) – Алматы бағыты бойынша рейс жасауды жоспарлап отыр.
Рейс Алматы қаласынан жергілікті уақыт бойынша сағат 19:00-де ұшады. Әуе компаниялары Таяу Шығыстағы ахуалды ескере отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарын елге қайтару рейстерін одан әрі жалғастыруды жоспарлап отыр.
«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» тәулік бойы жұмыс істейтін колл-орталық ашты:
+7 7172 77 98 21
+7 7172 79 82 13
+7 7172 79 82 14
Рейстердің мәртебесі туралы ақпараттарды білу үшін жолаушыларға төмендегі байланыс нөмірлеріне хабарласу ұсынылады:
Air Astana: +7 727 244 44 77; +7 7172 58 44 77; +7 702 702 44 77
FlyArystan: +7 727 331 10 10; WhatsApp: +7 702 702 02 27
SCAT Airlines: +7 7252 99 88 80
Qazaq Air: +7 727 356 14 14
Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы: +7 7172 702 999
Алматы халықаралық әуежайы: +7 727 228 00 19
Сондай-ақ жолаушыларға өзекті ақпаратты Қазақстанның Таяу Шығыс елдеріндегі дипломатиялық өкілдіктерінен нақтылау ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі:
+7 7172 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті);
+7 7172 72 01 11 (кезекші дипломат);
Қазақстан Республикасының Иран Ислам Республикасындағы Елшілігі (Тегеран қ.):
+98 21 2256 5933 (кезекші);
+98 936 208 4672 (ұялы телефон, WhatsApp);
Қазақстан Республикасының Горган қаласындағы Бас консулдығы:
+98 912 298 0350 (ұялы телефон);
+98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);
+7 701 771 34 01 (WhatsApp);
Қазақстан Республикасының Бандер-Аббас қаласындағы Консулдығы:
+98 930 298 57 03 (ұялы телефон, WhatsApp);
Қазақстан Республикасының Иордания Хашимит Корольдігіндегі Елшілігі:
+962 777 688 885
Қазақстан Республикасының Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Елшілігі:
+971 50 508 5226
+971 2 449 8778
Қазақстан Республикасының Дубай қаласындағы Бас консулдығы:
+971 50 570 1978
Қазақстан Республикасының Сауд Арабиясы Корольдігіндегі Елшілігі:
+966 55 663 0177
Қазақстан Республикасының Катар Мемлекетіндегі Елшілігі:
+974 5064 9955
+974 5100 0733
Қазақстан Республикасының Кувейт Мемлекетіндегі Елшілігі:
+965 6704 2545
Қазақстан Республикасының Ливан Республикасындағы Елшілігі:
+961 471 3467
+961 471 3447
Қазақстан Республикасының Бахрейн Корольдігіндегі Бас консулдығы:
+973 3348 0890
Қазақстан Республикасының Израиль Мемлекетіндегі Елшілігі:
+972 (3) 503 78 85 (кезекші);
+972 54 878 4608 (ұялы телефон, WhatsApp);
+972 53 272 1815 (ұялы телефон, WhatsApp);
+7 701 731 4177 (WhatsApp).
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігімен және әуе компанияларымен бірге жағдайды тұрақты бақылауда ұстап, қажетті шараларды қабылдауда.
Еске салайық, бұған дейін рейстер кешігуі мүмкін екенін хабарлаған Астана әуежайы жолаушыларға үндеу жасаған болатын.
Сондай-ақ, Қазақстан Таяу Шығыстағы жеті елге сәлемдемелер жіберуді уақытша тоқтатты.
Ең оқылған:
- 43 мың теңгеге дейін: 8 наурызға орай қай өңірде қанша төлем беріледі?
- Ақмола облысында жантүршігерлік қылмыс: Ер адам өз отбасының төрт мүшесін қатыгездікпен өлтірді
- Иранның жоғарғы рухани жетекшісі Әли Хаменеидің жұбайы да қайтыс болды
- "Жарылыстың дауысын естідік": Демалысқа барған отандасымыз Қатардағы ахуал туралы
- Ирандағы жағдай Орталық Азияға жаңа мүмкіндік ашуы мүмкін – сарапшы