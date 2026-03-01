Рейстер кешігуі мүмкін: Астана әуежайы жолаушыларға үндеу жасады
Астана әуежайы рейстер кестесінде өзгерістер болуы мүмкін екенін ескертті.
БӨЛІСУ
Астана халықаралық әуежайы Таяу Шығыс елдеріне бағытталған және сол елдер арқылы өтетін жекелеген халықаралық рейстер кестесінде өзгерістер болуы мүмкін екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елорда әуежайының түсіндіруінше, мұндай түзетулер Таяу Шығыстағы бірқатар мемлекеттегі ахуалдың өзгеруіне байланысты енгізіліп отыр.
Жолаушыларға әуежайға келмес бұрын өз әуе компанияларынан рейстердің нақты мәртебесін алдын ала тексеру ұсынылады.
Әуежай әкімшілігінің мәліметінше, әуе айлағы тасымалдаушы компаниялармен тұрақты байланыста жұмыс істеп, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жолаушыларға туындауы мүмкін қолайсыздықтарды азайту үшін жағдайды үздіксіз бақылап отыр.
Бұған дейін Қазақстаннан Таяу Шығыс елдеріне ұшатын рейстердің 3 наурызға дейін уақытша тоқтатылғаны белгілі болған еді.
