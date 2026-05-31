Астанада бойжеткен 9-қабаттан секірмек болды
Оқиға орнына жеткен құтқарушылар қызды аман алып қалып, қауіптің алдын алды.
Бүгiн 2026, 16:19
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 16:19Бүгiн 2026, 16:19
57Фото: ҚР ТЖМ
Астанада құтқарушылар қайғылы жағдайдың алдын алды. 31 мамыр күні таңертең төтенше қызметтерге Майлин көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінің тоғызыншы қабатындағы пәтер терезесінің алдына шыққан 16 жастағы қыз туралы хабар түскен.
Оқиға орнына жедел құтқару жасағының қызметкерлері дереу жеткен. Қосымша қауіпсіздік шарасы ретінде үйдің жанына биіктіктен құтқару операцияларында қолданылатын арнайы «өмір кубы» орналастырылды.
Құтқарушылар пәтер есігін ашып, жасөспірімді қауіпті жерден алып шығып, қауіпсіз аймаққа жеткізді.
Құтқарушылардың жедел әрі кәсіби әрекетінің арқасында 2010 жылы туған жасөспірім құтқарылды. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр, – деп мәлімдеді ТЖМ баспасөз қызметі.
Ең оқылған: