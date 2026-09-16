Бейнекамералар жүргізушілердің жылдамдық режимін қалай бұзатынын көрсетті
Жыл басынан бері бейнекамералар ақылы жолдарда жүргізушілердің жылдамдық режимін қалай бұзатыны анықталды.
Қанша рет жол ережесі бұзылды?
2026 жылдың басынан бері Қазақстанның ақылы автомобиль жолдарында жылдамдық режимін бұзуға қатысты 661 мыңнан астам дерек тиісті жүйеге жолданды.
Соның басым бөлігі – 518 мыңнан астамы орташа жылдамдықты асыруға қатысты.
Орташа жылдамдықты бақылау қалай жұмыс істейді?
Қазіргі уақытта ақылы жолдарда жылдамдықты бақылаудың екі тәсілі қолданылады. 11 учаскеде орташа жылдамдық бақыланады. Жүйе көліктің жолдың белгілі бір бөлігін қанша уақытта жүріп өткенін анықтап, соның негізінде орташа жылдамдығын есептейді.
Бұл бақылау тәсілі 2025 жылы енгізілген.
Жылдамдықты асыру қай жерлерде тіркеледі?
2026 жылғы 1 қаңтар мен 14 қыркүйек аралығында орташа жылдамдықты бақылау нәтижесінде 518 мыңнан астам құқық бұзушылық дерегі жолданды. Бұл жылдамдықты асыруға қатысты барлық жолданған деректің шамамен 78%-ын құрайды.
Бұдан бөлек, 23 ақылы учаскеде белгіленген жылдамдықты асыру деректері тіркеледі. Яғни бұл жағдайда көліктің жылдамдығы тиісті шектеу белгіленген нақты бақылау аймағында өлшенеді. Жыл басынан бері осындай 143,2 мыңнан астам дерек жолданған.
Демек, бұл – жылдамдықты бақылаудың екі бөлек тәсілі. Біріншісінде көліктің белгілі бір жол бөлігіндегі орташа жылдамдығы есептелсе, екіншісінде нақты бақылау аймағындағы белгіленген жылдамдықтың сақталуы тексеріледі.
Бақылауды неліктен күшейтуде?
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жылдамдықты бақылаудың негізгі мақсаты – қозғалыс қауіпсіздігін арттыру және ауыр жол-көлік оқиғаларының қаупін азайту. Жоғары жылдамдық жүргізушінің жолдағы жағдайға дер кезінде әрекет ету мүмкіндігін азайтып, ықтимал соқтығыстың салдарын ауырлатады.
«ҚазАвтоЖол» жүргізушілерді жылдамдық режимін камера орнатылған жерлерде ғана емес, бүкіл бағыт бойында сақтауға шақырады. Жолдағы қауіпсіздік камерадан емес, жүргізушінің жауапкершілігінен басталады.
Еске салайық, бұған дейін Астанада 306 рет жол ережесін бұзған жүргізуші қамауға алынды.
Тағы оқи отырыңыз:
Жетісу облысында жол апатынан алты адам қаза тапты
Астанада көпірде екі көлік соқтығысып, біреуі аударылып қалды
Ең оқылған:
- Астанада жанжалдан кейін ерлі-зайыпты қаза тапты: Не белгілі?
- Тұрғын үй кезегінен кімдер шығарылады? Отбасы банк тексеруді бастайды
- АҚШ-та қазақстандық әйел ұсталды: СІМ мән-жайды растады
- Павлодарда 9-қабаттан құлағалы тұрған қыз құтқарылды
- Қызылорда облысында бапкер кәмелетке толмаған қызға қатысты зорлық жасады деген күдікке ілінді