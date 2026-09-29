Бектенов әкімдерге жылыту маусымына дайындықты жеделдетуді тапсырды
Премьер-министр ең алдымен әлеуметтік нысандарға жылу беруді бастауды тапсырды.
29 Қыркүйек 2026, 10:52
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- «Қаза болды» деген ақпарат тарады: Қорғаныс министрлігі екі матросқа қатысты мәлімдеме жасады
- Қар және боран: Қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болады?
- Аяз, жаңбыр, найзағай: Синоптиктер ескерту жариялады
- Мұғалімдер күніне ұстазға не сыйлауға болады?
- Юрий Мельниченко Азиада чемпионы атағынан айырылған Ясмина Тоқсанбаеваға үндеу жасады