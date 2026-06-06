Трамп: Иранмен мәміле жасалады немесе қатаң әрекетке көшеміз
Америка президенті қазіргі уақытта келіссөздер соңғы кезеңге жақындағанын айтып, жағдайдың жақын арада айқындалатынын жеткізді.
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонның Иранға қатысты ұстанымы жақын арада нақты шешімге келетінін мәлімдеді.
Оның айтуынша, мәселе дипломатиялық келісім арқылы да, қатаң тәсілдермен де шешілуі мүмкін.
«Біз Иран мәселесі бойынша шешуші кезеңге жеттік. Бұл келісім арқылы да, қатаң әдістер арқылы да аяқталуы мүмкін», – деді Трамп Висконсин штатындағы Чиппева-Фолс қаласында өткен ауыл шаруашылығы мәселелеріне арналған дөңгелек үстелде.
Америка президенті қазіргі уақытта келіссөздер соңғы кезеңге жақындағанын айтып, жағдайдың жақын арада айқындалатынын жеткізді.
«Біз бұл үдерісті негізінен аяқтадық. Оның дипломатиялық жолмен шешілетінін немесе басқа сценарий жүзеге асатынын алдағы уақытта көресіздер. Әрине, келісімге келу әлдеқайда оңай жол», – деді Трамп.
Бұған дейін АҚШ пен Иран арасында ядролық бағдарламаға қатысты келіссөздер жалғасып жатқаны хабарланған болатын.
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