Алматыда адамдарға пышақпен ұмтылған ер адам ұсталды

Қолына пышақ ұстаған ер адам аула ішінде жүрген.

Бүгiн 2026, 17:16
depositphotos.com
Бүгiн 2026, 17:16
Фото: depositphotos.com

Алматыдағы тұрғын үй кешенінің ауласында ер адамдарға пышақ ала жүгірген.

Алматыдағы Buta Fenomen тұрғын үй кешенінің аумағында қолына пышақ ұстаған ер адам аула ішінде жүріп, өтіп бара жатқандарға тап берген.

Қалалық Полиция департаменті құқық бұзушының анықталып, ұсталғанын хабарлады.

Аталған дерек бойынша полиция қызметкерлері құқық бұзушының жеке басын анықтап, оны ұстады. Ол полиция бөліміне жеткізілді. Анықталғандай, ер адам алкогольдік масаң күйде болған. Полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби әрекеттерінің нәтижесінде ол дер кезінде залалсыздандырылды. Оның әрекеттеріне қатысты заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады, - деді Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Астанада пышақ кезенген ер адам тұрғындардың үрейін ұшырған. 

