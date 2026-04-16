Алматыда адамдарға пышақпен ұмтылған ер адам ұсталды
Қолына пышақ ұстаған ер адам аула ішінде жүрген.
Алматыдағы тұрғын үй кешенінің ауласында ер адамдарға пышақ ала жүгірген.
Алматыдағы Buta Fenomen тұрғын үй кешенінің аумағында қолына пышақ ұстаған ер адам аула ішінде жүріп, өтіп бара жатқандарға тап берген.
Қалалық Полиция департаменті құқық бұзушының анықталып, ұсталғанын хабарлады.
Аталған дерек бойынша полиция қызметкерлері құқық бұзушының жеке басын анықтап, оны ұстады. Ол полиция бөліміне жеткізілді. Анықталғандай, ер адам алкогольдік масаң күйде болған. Полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби әрекеттерінің нәтижесінде ол дер кезінде залалсыздандырылды. Оның әрекеттеріне қатысты заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданатын болады, - деді Алматы қаласының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Астанада пышақ кезенген ер адам тұрғындардың үрейін ұшырған.
- Мұғалім ешқашан лимузин жалдаңдар демейді – Аймағамбетов түлектер кеші туралы
- Қос аққуды құтқарған азамат оларды Ғашықтар күні қарсаңында еркіне жіберді
- Болашақ зейнетақыңыз қанша болады? БЖЗҚ онлайн есептеу жолын көрсетті
- Атырау полициясының бастығы жұмыстан шығарылып, қамауға алынды
- Жамбыл облысында қорадан екі жасөспірімнің мәйіті табылды