Тоқаев Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысын ауыстырды
Мемлекет басшысының өкімімен Қарулы Күштердегі маңызды лауазымға жаңа басшы тағайындалды. Бұған дейінгі қолбасшы қызметінен босатылды.
Мемлекет басшысының өкімімен Әділ Мәлікұлы Сүбебаев Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштері Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалды.
Тағайындалғанға дейін Әділ Сүбебаев Әуе қорғанысы әскерлері қолбасшысының жауынгерлік даярлық жөніндегі орынбасары қызметін атқарған. Бұған дейін Қарулы күштердің Әуе қорғанысы бригадасының командирі болған.
Сонымен қатар Мемлекет басшысының өкімімен Қайрат Сапарбекұлы Дәуітов Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштері Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды.
Тиісті өкімдер Ақорда сайтында жарияланды.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Бақыт Есімова Президент Әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды. Мемлекет басшысының өкімімен ол Президент Әкімшілігінің маңызды бөлімдерінің біріне басшылық ететін болды.
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