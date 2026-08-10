Қазақстанда +44°С-қа дейін аптап ыстық қайта күшейеді: Алдағы үш күнде ауа райы қандай болады?
Қазгидромет 11-13 тамызға арналған болжамын жариялады. Бірқатар өңірде жаңбыр мен найзағай болса, кей жерде аптап +44°С-қа жетеді.
«Қазгидромет» РМК 11-13 тамызға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын жариялады. Алдағы күндері еліміздің бірқатар өңірінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ жауып, жел күшеюі мүмкін.
Синоптиктердің болжамынша, атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен Қазақстанның жекелеген аудандарында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ жаууы және желдің екпіні күшеюі ықтимал.
Қай өңірлерде жаңбыр жауады?
11 тамызда еліміздің солтүстігінде және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында қатты жаңбыр жаууы мүмкін.
Ал Қазақстанның орталығы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы басым болады.
Сонымен қатар республиканың солтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі.
Ауа температурасы қандай болады?
Алдағы күндері еліміздің өңірлерінде ауа температурасы жоғары болады.
Күндізгі ауа температурасының негізгі фоны:
* батыста және орталықта – +27…+39°С;
* солтүстік-батыс пен солтүстікте – +25…+35°С;
* шығыс пен оңтүстік-шығыста – +30…+42°С;
* оңтүстікте – +37…+44°С.
Осылайша, елдің оңтүстігінде ауа температурасы +44°С-қа дейін көтерілуі мүмкін.
Қазгидромет мәліметінше, 11-13 тамыз аралығында ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Жекелеген өңірлерде жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел сияқты құбылыстар болуы ықтимал.
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