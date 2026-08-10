Бақыт Есімова Президент Әкімшілігінде жаңа қызметке тағайындалды
Мемлекет басшысының өкімімен Бақыт Есімова Президент Әкімшілігінің маңызды бөлімдерінің біріне басшылық ететін болды.
Мемлекет басшысының өкімімен Бақыт Амангелдіқызы Есімова Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың ресми сайты хабарлады.
Бақыт Амангелдіқызы Есімова Президент Әкімшілігінің азаматтардың өтініштерін қарау барысын бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшесіне жетекшілік ететін болады.
Президент Әкімшілігінің құрылымында Өтініштерді қарауды бақылау бөлімі азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу бағытындағы маңызды бөлімшелердің бірі саналады. Ресми мәліметке сәйкес, бөлім азаматтардың өтініштерін қарау мәселелерімен айналысады.
Аталған бөлімнің жұмысы азаматтардың өтініштерін қарау барысын бақылау және осы бағыттағы жұмысты ұйымдастырумен байланысты.
Айта кетейік, Президент Әкімшілігінің 2026 жылға арналған азаматтарды қабылдау кестесінде Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі азаматтарды әр айдың соңғы жұмасында қабылдайтыны көрсетілген. Қабылдау «Министрліктер үйінің» Азаматтарды қабылдау орталығында өткізіледі.
Бақыт Есімованың жаңа қызметке тағайындалуы Мемлекет басшысының өкімімен жүзеге асты.
Бақыт Амангелдіқызы Есімова туралы не білеміз?
Туған күні: 1984 жылғы 29 қаңтар
Туған жері: Қазақ КСР, Павлодар облысы
Отбасылық жағдайы: тұрмыста
Тілдерді меңгеруі: қазақ, орыс, корей және ағылшын тілдерін меңгерген.
Білімі: 2006 жылы Санкт-Петербург мемлекеттік инженерлік-экономикалық университетін «Болашақ» бағдарламасы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолы:
* 2006-2007 жылдары – «Қазақстан Жастар конгресі» ЗТБ атқарушы директоры аппаратының менеджері, аппарат жетекшісі;
* 2007-2008 жылдары – «Сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының сарапшысы;
* 2008-2010 жылдары – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Стратегиялық жоспарлау және қоғаммен байланыс басқармасының бастығы;
* 2010 жылғы наурыз – 2011 жылғы наурыз аралығында – Ақмола облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары;
* 2011 жылғы наурыз – 2013 жылғы 28 маусым аралығында – Ақмола облысы Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы;
* 2013 жылғы 28 маусым – 2015 жылдары – Ақмола облысы әкімінің аппарат басшысы;
* 2015-2020 жылғы қыркүйек аралығында – Астана, Нұр-Сұлтан қаласының Ішкі саясат басқармасының басшысы;
* 2020 жылғы қыркүйек – 2022 жылғы мамыр аралығында – Қостанай облысы әкімінің орынбасары;
* 2022 жылғы мамырдан бастап – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі орынбасары.
2026 жылғы тамызда Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Өтініштерді қарауды бақылау бөлімінің меңгерушісі қызметіне тағайындалды.
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