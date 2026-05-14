Астанада қонақүйден ақша ұрлаған әйел ұсталды

Бүгiн 2026, 14:45
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Астанада қонақүйден ақша ұрлаған күдікті ұсталды.
 
Астана қаласындағы Нұра аудандық полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері қонақүйде жасалған ұрлық дерегі бойынша жедел әрекет етіп, күдіктіні анықтады.
 
Тергеу барысында белгілі болғандай, күдікті азаматша қонақүйдің кіреберісінде ресепшннен ақша ұрлап кеткен.
Келтірілген материалдық шығын көлемі 156 мың теңгені құрады. Оқиға орнына келген жедел-тергеу тобы бейнебақылау камераларының жазбасын қарап, куәгерлерден жауап алып, күдіктіні анықтады. ​Қазіргі таңда аталған факті ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, - деп хабарлады Астана қаласаның ПД баспасөз қызметі.
Полиция қызметкерлері азаматтарды қоғамдық орындарда, әсіресе қонақүйлерде жеке заттарына мұқият болуға шақырады. Бөлмеден шыққанда есікті міндетті түрде жауып, бағалы заттарды ашық жерде қалдырмау ұсынылады.
 
