Астанада қонақүйден ақша ұрлаған әйел ұсталды
ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.
Бүгiн 2026, 14:45
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 14:45Бүгiн 2026, 14:45
118Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Астанада қонақүйден ақша ұрлаған күдікті ұсталды.
Астана қаласындағы Нұра аудандық полиция басқармасының криминалдық полиция қызметкерлері қонақүйде жасалған ұрлық дерегі бойынша жедел әрекет етіп, күдіктіні анықтады.
Тергеу барысында белгілі болғандай, күдікті азаматша қонақүйдің кіреберісінде ресепшннен ақша ұрлап кеткен.
Келтірілген материалдық шығын көлемі 156 мың теңгені құрады. Оқиға орнына келген жедел-тергеу тобы бейнебақылау камераларының жазбасын қарап, куәгерлерден жауап алып, күдіктіні анықтады. Қазіргі таңда аталған факті ҚР Қылмыстық кодексінің 188-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, - деп хабарлады Астана қаласаның ПД баспасөз қызметі.
Полиция қызметкерлері азаматтарды қоғамдық орындарда, әсіресе қонақүйлерде жеке заттарына мұқият болуға шақырады. Бөлмеден шыққанда есікті міндетті түрде жауып, бағалы заттарды ашық жерде қалдырмау ұсынылады.
Еске салайық, бұған дейін Ақтауда біреудің көлігін кірпішпен ұрып, тас-талқанын шығарған ер адам ұсталғаны хабарланды.
Тағы оқи отырыңыздар:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- Алматылық әйел онкология институтындағы сараптама нәтижесін бір ай күткен
- Бағдаршамның қызыл түсіне жүгіріп шыққан: Астанада көлік қаққан жасөспірімнің жағдайы ауыр
- «Түркі бауырластығынан» қомақты қаржыға дейін: Қазақстанға Түркиямен одақ құру және ТМҰ не үшін қажет?
- Шетелде жасырынып жүрген 4 қазақстандық елге жеткізілді
- Қазақстанда мұғалімдерге қатысты заң қабылданды: Енді не өзгереді?