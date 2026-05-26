Астанада QirSabyn Telegram-арнасының әкімшілері сотталды
Атышулы паблик әкімшілеріне бопсалау айыбы тағылды.
Бүгiн 2026, 11:42
191Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Астанада QirSabyn Telegram-арнасының екі әкімшісіне бопсалау ісі бойынша сот үкімі шықты.
Елордалық соттың хабарлауынша, сотталушылар кінәлі деп танылды.
Олардың біреуіне 6 жыл 6 ай, екіншісіне 6 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бұған дейін атышулы паблик әкімшілеріне бопсалау айыбы тағылған болатын, - делінген сот хабарламасында.
Істің басқа егжей-тегжейі нақтыланбаған.
Еске салайық, бұған дейін Шахтинскіде тұрғындарды бопсалап, несие алдырған 10 адам сотталды.
