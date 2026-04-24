Шымкентте бопсалаумен айналысқан күдікті топтың әрекеті әшкереленді

Жедел-іздестіру шаралары барысында күдіктілер 3 000 АҚШ долларын алу кезінде қолға түсті.

Бүгiн 2026, 08:11
BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Шымкентте бопсалаумен айналысқан күдікті топтың әрекеті әшкереленді, деп хабарлайды BAQ.KZ Otyrar.kz-ке сілтеме жасап.

Полицияның мәліметінше, күдіктілер жергілікті тұрғыннан «зиянды өтеу» сылтауымен ақша талап етіп, оған психологиялық қысым көрсеткен. Сонымен қатар, олар иесіне қайтарылған екі автокөлікті заңсыз иемденгені анықталды.

Қазіргі уақытта төрт адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

