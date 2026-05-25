Астанада жолаушы көлік терезесінен аяғын шығарып отырған: Жүргізушіге айыппұл салынды
Toyota маркалы автокөліктің жүргізушісі жолаушыларды тасымалдау ережесін бұзған.
Астанада жолаушының көлік терезесінен аяғын шығарып отырғаны үшін жүргізушіге айыппұл салынды.
Әлеуметтік желілерде жолаушының автокөлік терезесінен аяғын шығарып отырғаны түсірілген видео тарады.
Астана қалалық полиция департаменті бұл оқиғаға қатысты түсініктеме беріп, материалдарды зерттегеннен кейін жүргізушіге қатысты қолданыстағы заңнамаға сәйкес шара қолданылғанын хабарлады.
Toyota маркалы автокөліктің жүргізушісі жолаушыларды тасымалдау ережесін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек, онымен профилактикалық әңгімелесу жүргізілді, – деп атап өтті полициядан.
Еске салайық, бұған дейін Қуат Хамитовке Атырауда түсірілген даулы видеодан кейін айыппұл салынды.
