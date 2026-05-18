Астанада LRT іске қосылды. Енді елордадағы кептеліс азая ма?
Астанада LRT іске қосылды. Бірақ бұл қаладағы кептеліс мәселесін шеше ала ма? Әлем мегаполистері қандай жол таңдағанын видеодан көріңіз.
Бүгiн 2026, 18:30
Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Бұл видеода Лондон, Сеул, Сингапур, Богота және Стокгольм тәжірибесі арқылы үлкен қалалар кептелісті қалай шешетінін талдаймыз. Әлем тәжірибесі бір нәрсені көрсетеді: кептелісті тек жаңа жолмен емес, дұрыс жоспарланған қоғамдық көлік жүйесімен азайтуға болады.
Еске салайық, бұған дейін Президент Astana LRT жұмысын іске қосты. Тоқаев LRT жүйесінің алғашқы жолаушысы атанды.
Астана жұрты LRT-ның іске қосылуын жақсы көңіл-күймен қарсы алды.
Одан кейін шу шығып, LRT есігін күштеп ашпақ болғандар анықталды.
