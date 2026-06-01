Астанада көлік өртенгенде зардап шеккендердің жағдайы туралы ресми мәлімет шықты

Зардап шеккен 4 адам мен 1 баланың жағдайы белгілі болды.

Бүгiн 2026, 14:53
Фото: видеодан скриншот
Фото: видеодан скриншот

31 мамырда Астананың Сарайшық ауданындағы Қасым Аманжолов көшесінің бойында автокөлік өртеніп, салдарынан бірнеше адам зардап шеккен болатын. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы жарақаттанғандардың жағдайы туралы айтты. 

№1 көпбейінді қалалық ауруханаға және №2 көпбейінді қалалық балалар ауруханасына 4 ересек адам мен 1 бала жатқызылды. Зардап шеккендердің жағдайы ауыр, тұрақты деп бағалануда. Пациенттерге қажетті медициналық көмектің барлық көлемі көрсетіліп жатыр, - деп хабарлады ДСБ баспасөз қызметі. 

Айта кетейік, бұған дейін елордалық төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін көлікте газ-ауа қоспасының жарылысы болғанын, содан кейін автокөлік отқа оранғанын хабарлаған. Оқиға салдарынан жақын маңда тұрған бірнеше көлік те зақымданған.

