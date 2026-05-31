Жамбыл облысындағы сауда орталығында өрт шықты
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Жамбыл облысының Меркі ауданындағы Меркі ауылында орналасқан екі қабатты сауда орталығында өрт шықты. Алдын ала мәлімет бойынша, өрт кафенің ас үйінен басталып, кейін ғимараттың шатырына тараған.
Оқиға орнына жоғары шақыру дәрежесі бойынша Төтенше жағдайлар министрлігінің күштері, «Ауыл құтқарушылары» еріктілері, полиция қызметкерлері және тіршілікті қамтамасыз ету қызметтері жедел жетті.
ТЖМ қызметкерлері мен еріктілердің үйлесімді іс-қимылының арқасында тілсіз жау қысқа уақыт ішінде оқшауланып, толықтай сөндірілді.
Өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін сауда орталығынан 20 адам өздігінен эвакуацияланған. Зардап шеккендер туралы ақпарат тіркелген жоқ.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Оқиғаның мән-жайын тиісті қызметтер тексеруде.
Ең оқылған:
- Түркияда 110 жолаушысы бар туристік кеме суға кетті
- Қолы көгеріп, аяғы іскен: Дәрігерлер Трамптың денсаулығы туралы айтты
- Қазақстанда кімдер қылмыстық және әкімшілік амнистияға ілігуі мүмкін
- Астанада «КамАЗ» жүк көлігі қиылыста велосипедшіні қағып кетті
- Қасым-Жомарт Тоқаев Хорватия президентін құттықтады