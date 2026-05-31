LRT екі аптада 1 миллион жолаушыны тасымалдады
Күн сайын жолаушылар саны шамамен 65-75 мың адамды құрайды.
LRT-ға күн сайын шамамен 75 мыңға дейін жолаушы мінеді. Бұл туралы Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеді.
Оның сөзінше, LRT ашылған сәттен бастап екі апта ішінде жолаушылар ағыны 1 млн адамға жетті. Күн сайын жолаушылар саны шамамен 65-75 мың адамды құрайды.
Бұл көрсеткіш қалалық рельсті көліктің жаңа түрі елорда тұрғындары мен қонақтары арасында сұранысқа ие екенін көрсетеді. LRT-ны белсенді пайдаланып, жаңа көлік жүйесіне сенім артқаны әрі инфрақұрылымға жауапкершілікпен қарағаны үшін жолаушыларға алғысымды білдіремін, – деді Жеңіс Қасымбек.
Әкім атап өткендей, Қосшы бағытындағы LRT-ның екінші кезеңі қолға алынды.
LRT-ның Қосшы бағыты бойынша екінші кезеңін іске асыру жұмысы басталды. Жобаның жүзеге асуы көлік инфрақұрылымын одан әрі дамытуға мүмкіндік береді, – деп жазды Instagram-дағы парақшасында.
