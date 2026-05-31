LRT екі аптада 1 миллион жолаушыны тасымалдады

Күн сайын жолаушылар саны шамамен 65-75 мың адамды құрайды.

Бүгiн 2026, 01:50
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Астана қаласы әкімдігі Бүгiн 2026, 01:50
Бүгiн 2026, 01:50
80
Фото: Астана қаласы әкімдігі

LRT-ға күн сайын шамамен 75 мыңға дейін жолаушы мінеді. Бұл туралы Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеді.

Оның сөзінше, LRT ашылған сәттен бастап екі апта ішінде жолаушылар ағыны 1 млн адамға жетті. Күн сайын жолаушылар саны шамамен 65-75 мың адамды құрайды.

Бұл көрсеткіш қалалық рельсті көліктің жаңа түрі елорда тұрғындары мен қонақтары арасында сұранысқа ие екенін көрсетеді. LRT-ны белсенді пайдаланып, жаңа көлік жүйесіне сенім артқаны әрі инфрақұрылымға жауапкершілікпен қарағаны үшін жолаушыларға алғысымды білдіремін, – деді Жеңіс Қасымбек.

Әкім атап өткендей, Қосшы бағытындағы LRT-ның екінші кезеңі қолға алынды.

LRT-ның Қосшы бағыты бойынша екінші кезеңін іске асыру жұмысы басталды. Жобаның жүзеге асуы көлік инфрақұрылымын одан әрі дамытуға мүмкіндік береді, – деп жазды Instagram-дағы парақшасында.

Ең оқылған:

Наверх