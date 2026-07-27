Астанада екі көлікті алаяқтықпен иемденген автосалон менеджері сотталды
Клиенттерді алдаған менеджер жауапқа тартылды.
Елордада қаладағы автосалондардың бірінде сату жөніндегі менеджер болып жұмыс істеген ер адам пайдакүнемдік мақсатта алдау және сенімге қиянат жасау арқылы қала тұрғындарына тиесілі екі автокөлікті заңсыз иемденген, деп хабарлайды BAQ.KZ Астана қаласының прокуратурасына сілтеме жасап.
Жәбірленушілер өздеріне тиесілі «Changan CS55 Plus» және «Toyota Camry» автокөліктерін әрі қарай сату үшін автосалонға тапсырған.
Кейін ер адам көлік иелеріне автокөліктерге сатып алушы табылғанын айтып, ақшасы бірнеше күн ішінде аударылатынына сендіріп, көліктерді үшінші тұлғаның атына қайта рәсімдеуге көндірген. Автокөліктер қайта рәсімделгеннен кейін сотталушы оларды сатудан түскен ақшалай қаражатты өз қалауынша жұмсаған. Заңға қайшы әрекеттердің салдарынан жәбірленушілерге жалпы сомасы 23 млн теңге көлемінде материалдық залал келтірілген, - деп хабарлады прокуратураның баспасөз қызметі.
Мемлекеттік айыптаушы сотта сотталушының кінәсін толық дәлелдейтін жеткілікті айғақтарды ұсынды. Сот отырысында ол өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкініш білдірді.
Сот үкімімен сотталушы кінәлі деп танылып, оған 3 жыл 4 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жәбірленушілердің материалдық залалды өндіру туралы азаматтық талаптары қанағаттандырылды. Сот үкімі заңды күшіне енді, - деп жазылған хабарламада.
Қала прокуратурасы меншікке қарсы қылмыстар жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына дейін қылмыстық жауаптылықтың көзделгенін еске салады және азаматтарды заң талаптарын сақтауға шақырады.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстандықтарға «сұр» жолмен әкелінген көліктердің қаупі ескертілді.
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