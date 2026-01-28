Астанада балалар травматологиялық пункті ашылады

Ұлттық шұғыл медицинаны үйлестіру орталығының базасында Астанада көптен күткен балалар травматологиялық пунктін ашуға дайындық жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылы Астанада жарақат алған балалардың саны 97 333-тен 112 775 жағдайға дейін, яғни 15,8%-ға өскен. Ата-аналар мен елорда тұрғындары жарақат алған балаларға медициналық көмек көрсету мүмкіндіктерінің шектеулігіне жиі алаңдаушылық білдірді. Қолданыстағы травматологиялық пункттер тәулігіне 350-ден астам кішкентай пациентті қабылдайды, бұл қызметке үлкен жүктеме туғызады.
Ақпан айының соңына дейін 520 мың тұрғынға есептелген жаңа балалар травматологиясының бөлімшесі өз жұмысын бастайды. Қазір кадрлық және ұйымдастырушылық мәселелер шешілуде: 11 анестезиолог-реаниматолог, балалар травматологтары және басқа да мамандар қызметке орналастырылды.
Бөлімшеде заманауи стандарттарға сай кірме жолдар, палаталар мен реанимациялық бөлімшелер жабдықталады.