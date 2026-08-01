Астанада алаяқтардың қоңырауларын бұғаттайтын Anti Call-орталығы іске қосылды
Жобаның басты мақсаты – интернет арқылы жасалатын қылмыстардың алдын алу.
Астана қаласы прокуратурасының Сотқа дейінгі тергеп-тексеру және қылмыстық қудалау заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры Нұрислам Балтабековтің айтуынша, жобаның басты мақсаты – интернет арқылы жасалатын қылмыстардың алдын алу.
Орталық Қазақстан аумағынан да, шетелден де келіп түсетін күмәнді қоңырауларды анықтап, бұғаттайды. Anti Call-орталығының операторлары кибералаяқтарды әңгімеге тартып, олардың уақытын алады және әлеуетті құрбандарына хабарласуына кедергі келтіреді.
Қоңыраулардың трафигі тұрақты түрде талданады: олардың қайдан келгені, кімге бағытталғаны зерттеледі. Егер бір жерден ұзақ уақыт бойы немесе тым көп қоңырау шалынғаны анықталса, бұл алаяқтық әрекеттің белгісі болуы мүмкін. Мұндай жағдайда оператор алаяқпен сөйлесуді бастайды. Ол неғұрлым көп уақыт жоғалтса, азаматтар соғұрлым қауіпсіз болады. Ұзақ сөйлесу шығыны алаяқтың өзіне түседі, ал бұл уақытта киберполиция қоңырау түсіп жатқан азаматтарға олардың деректері қылмыскерлердің қолына түскені туралы ескертуге тырысады.Біздің тәжірибеде осы орталықтың көмегімен банк алдында тұрған азаматтың атына ірі несие рәсімдеудің алдын алған жағдай да болды, – деді Нұрислам Балтабеков.
Оның мәліметінше, өткен жылмен салыстырғанда Астанада алаяқтық қылмыстардың жалпы саны 3,5 пайызға, ал интернет-алаяқтық деректері 12 пайызға азайған. Сондай-ақ өткен жылы елордада екі қылмыстық Call-орталықтың қызметі тоқтатылған.
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