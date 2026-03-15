Арман Шаққалиев референдумда дауыс берді

Ол дауысын Астанадағы №162 сайлау учаскесінде берді.

Бүгiн 2026, 09:33
Сауда және интеграция министрлігі
82
Фото: Сауда және интеграция министрлігі

Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев референдумда дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҚР Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев референдумда дауыс беріп, өз таңдауын Астанадағы №162 сайлау учаскесінде жасады.

Министр қазақстандықтарды саяси науқанда қалыс қалмай, референдумға қатысуға шақырды. 

