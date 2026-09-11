Аралда көлік жүргізіп бара жатқан 6 жасар баланы полиция тоқтатты
Аралда түнде көшеде көлік жүргізген 6 жастағы баланың ата-анасына айыппұл салынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қызылорда облысының Арал ауданында полиция қызметкерлері 6 жастағы баланың түнгі уақытта «Toyota Land Cruiser» маркалы автокөлікті басқарғанын анықтады.
Полицейлер дер кезінде әрекет етіп, жол-көлік оқиғасының алдын алды. .
- Кәмелетке толмағанның заңды өкіліне балаларды тәрбиелеу және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттерін тиісінше орындамағаны, сондай-ақ кәмелетке толмаған баланың заңды өкілінің еріп жүруінсіз түнгі уақытта тұрғын жайдан тыс жерде болғаны үшін ата-анасына қатысты әкімшілік хаттамалар рәсімделді. Жинақталған құжаттар сотқа жолданып, іс сотта қаралды. Сот шешімімен ата-анасына әкімшілік айыппұл салынды. Полиция қызметкерлері ата-анасы мен балаға профилактикалық түсіндіру жұмысын жүргізді, - деді облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда көлік жүргізген оқушы жеке тұрғын үйдің қақпасына соғылды.
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