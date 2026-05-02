Ақтауда өртенген тұрғын үйден 14 адам эвакуацияланды
Өрт жертөледе шыққан, зардап шеккендер жоқ.
Бүгiн 2026, 18:13
116Фото: freepik.com
Ақтау қаласының №31 шағынауданында алты қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің жертөлесінде қоқыс өртенді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға туралы хабар төтенше қызметтерге түскен соң, оқиға орнына ТЖМ күштері мен құралдары жедел жіберілді. Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында өрттің таралуына жол берілмеді.
Барлау және өртті сөндіру барысында үйден 14 адам, оның ішінде 8 бала эвакуацияланды. Өрт қысқа уақыт ішінде толық сөндірілді, – деп мәлімдеді ТЖМ.
Өрт салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Ең оқылған:
- Басты күшіміз – бірлік: Шерзод Пулатов Бірлік күнінің маңызын түсіндірді
- Су деңгейі көтерілді: Түркістан облысында 81 адам эвакуацияланды
- Непалда жантүршігерлік апаттан 17 адам қаза тапты
- Астанада Президент атынан мемлекеттік наградалар табысталды
- Павлодардағы үш жастағы қыздың өлімі: Әкесі сотталып жатыр