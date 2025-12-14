Ақтау мен Атырауда әуе рейстері кешігіп жатыр

Air Astana әуе рейстерінің кешігіп жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Air Astana тобының мәліметінше, Ақтау мен Атырауға қатынайтын және осы қалалардан ұшатын рейстер қолайсыз ауа райына байланысты кешігуде. Бұған аталған қалаларда ұшақтарға мұздануға қарсы өңдеу жұмыстарын жүргізудің мүмкін болмауы себеп болып отыр.
Жолаушыларға әуежайға жолға шығар алдында рейс мәртебесін компанияның ресми сайтынан немесе мобильді қосымшасынан нақтылап алу ұсынылады.
Рейс мәртебесі туралы ақпарат алу үшін келесі байланыс арналарына жүгінуге болады:
Air Astana
Рейстер кешіккен жағдайда байланыс орталығы: +7 7272 44 44 78
WhatsApp: +7 702 702 00 74
Онлайн чат: airastana.com
FlyArystan
WhatsApp: +7 702 702 02 27
Live-chat: FlyArystan қосымшасы / flyarystan.com
Телефон: +7 727 331 10 10 (08:00–20:00)