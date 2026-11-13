Ақша үнемдеу жеңілдейді: Қай дүкенде азық-түлік арзан екенін алдын ала білуге болады
Дүкенге бармас бұрын қазақстандықтар әртүрлі сауда нүктелеріндегі азық-түлік құнын салыстырып, қолданыстағы жеңілдіктерді тексеріп, сауда шығындарын алдын ала есептей алады. Ол үшін 220 мыңнан астам тауардың бағасы туралы ақпарат жинайтын arzan.kz цифрлық платформасы дамытылуда. Енді бұл жұмысқа Қазақстанның Сауда және интеграция министрлігі де қосылды.
Ведомство мен сервис әзірлеушілері ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Оның басты мақсаты – бағалар мен жеңілдіктер туралы ақпаратты сатып алушылар үшін қолжетімді ету, сондай-ақ тауар құнына мониторинг жүргізу құралдарын дамыту.
Бүгінде arzan.kz еліміздің жеті қаласында жұмыс істейді. Платформада 18-ден астам сауда қызметі субъектілері өткізетін 220 мыңнан астам тауар ұсынылған.
Сервистің жұмыс істеу принципі өте қарапайым: пайдаланушы өз бетінше азық-түлік себетін жинап, бірдей тауарлардың әртүрлі дүкендерде қанша тұратынын көре алады, өзекті жеңілдіктерді зерттеп, ең тиімді ұсыныстарды таңдай алады. Бұл сауда құнын алдын ала бағалауға және отбасылық бюджетті жоспарлауға мүмкіндік береді.
Ынтымақтастық аясында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына ерекше назар аударылады. Платформада олар арнайы белгімен ерекшеленетін болады. Соның арқасында сатып алушыларға ассортиментті бағдарлау және қандай тауарлардың әлеуметтік маңызы бар санатқа жататынын түсіну оңайырақ болады.
Тағы бір жаңашылдық тұтынушылардың құқықтарын қорғауға қатысты. Сервисте сауда туралы қолданыстағы заңнамаға, сатып алушылардың құқықтарын қорғау ережелеріне және сауда үстемелерін қолдану нормаларына сай сілтемелер орналастырылады.
Осылайша, пайдаланушылар бағаларды салыстырып қана қоймай, қандай тауарлардың сауда үстемелерін мемлекеттік реттеуге жататынын және сатып алу кезінде қандай құқықтарға ие екенін өз бетінше тексере алады.
Сауда министрлігі мен arzan.kz арасындағы ынтымақтастық тек ақпараттық сипатта болады. Ол тараптардың ерікті және тең құқылы өзара іс-қимылына негізделген және мемлекеттік бюджеттен шығындарды қарастырмайды.
Шын мәнінде, бұл сатып алушыны барынша хабардар етуге бағытталған: енді дүкен таңдағанда үйреншікті сауда нүктелеріне ғана емес, нақты бағаларға, жеңілдіктерге және бүкіл азық-түлік себетінің құнына сүйенуге болады.
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