АҚШ визасы үшін 15 000 доллар кепіл енгізеді
Бұл шара визалық режимді бұзу жағдайларын, әсіресе шетел азаматтарының елде рұқсат етілген мерзімнен артық қалып қоюын азайтуға бағытталған.
2026 жылғы 2 сәуірден бастап АҚШ Мемлекеттік департаменті жаңа ереже енгізеді: B1/B2 санатындағы (туризм және іскерлік сапарлар) визаларға өтініш беретін бірқатар елдердің азаматтары 15 000 долларға дейін кепіл төлеуге міндетті болады, деп хабарлайды BAQ.kz.
Кепіл өтініш беруші талаптарды сақтаған жағдайда қайтарылады: яғни, АҚШ-тан уақытында шықса немесе сапардан бас тартса.
Жаңа тізімге Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Моңғолия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа – Жаңа Гвинея, Сейшел аралдары және Тунис енгізілген.
Бұған дейін тізімге енгізілген 38 ел қатарында Алжир, Ангола, Антигуа және Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Орталық Африка Республикасы, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Қырғызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе және Принсипи, Сенегал, Тәжікстан, Танзания, Того, Тонга, Түрікменстан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия және Зимбабве бар.
Осылайша, АҚШ елге кіруге қосымша қаржылық талап енгізіп отыр: енді визаның мақұлдануының өзі сапарға шығу үшін айтарлықтай қаражат қажет ететін болады. Бұл көптеген туристер мен іскерлік сапарға шығушылар үшін елеулі шектеу болуы мүмкін.
