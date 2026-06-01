АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер Швейцарияда жалғасуда – БАҚ
Axios порталының мәліметінше, Иран делегациясы Швейцариядағы АҚШ-пен консультациялар өтіп жатқан орынды тастап кеткен жоқ және келіссөздерге қатысуын жалғастыруда.
Иран делегациясы АҚШ-пен Швейцарияда өтіп жатқан келіссөздерді жалғастырып жатыр. Бұған дейін олардың консультациялардан кетуі мүмкін деген ақпарат тараған болатын.
Axios порталының мәліметінше, Иран делегациясы Швейцариядағы АҚШ-пен консультациялар өтіп жатқан орынды тастап кеткен жоқ және келіссөздерге қатысуын жалғастыруда. Бұл туралы америкалық Axios порталы мен Израильдің 12-арнасының тілшісі Барак Равид X әлеуметтік желісінде дипломатиялық дереккөзге сілтеме жасап хабарлады.
Швейцариядағы келіссөздерге қатысып отырған дипломаттың айтуынша, Иран делегациясы кетпеген және АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер әлі де жалғасып жатыр, – деп жазды ол.
Бұған дейін Al Alam телеарнасы Иран өкілдері АҚШ пен Иран арасындағы меморандум бойынша келіссөздер алаңынан кетіп қалғанын хабарлаған еді. Мұндай шешім АҚШ президенті Donald Trump жасаған мәлімдемелерге наразылық ретінде қабылданғаны айтылған. Трамп Ливандағы жағдайға байланысты Иранға қарсы соққылардың қайта жасалуы мүмкін екенін мәлімдеген болатын.
АҚШ пен Иран арасындағы тікелей келіссөздер 21 маусымда Швейцарияда басталатыны хабарланған еді. Бұл келіссөздер Иран әскери күштерінің Израильдің Ливанның оңтүстігіне жасаған шабуылдарына байланысты Hormuz Strait жабылатыны жөніндегі мәлімдемелеріне қарамастан өтуде.
Ең оқылған:
- Әлем кубогы: Қазақстан боксшылары финалда кімдермен қолғап түйістіреді?
- Астанаға бағыт алған ұшақтың қозғалтқыш қаптамалары ұшу кезінде ажырап кетті
- Ақтөбеде көлік өртеніп, екі бала мен бір ересек адам қаза тапты
- Қазақстан мен Ауғанстан сауда көлемін бірнеше есе арттыруға ниетті
- +42 °С ыстық: Бірқатар өңірде ескерту жарияланды