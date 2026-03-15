АҚШ операция басталғалы бері Иранның 65-тен астам кемесін суға батырды

Әскери операция басталғалы бері Иран аумағындағы 6 мыңнан аса нысана соққының астында қалды.

Бүгiн 2026, 10:16
GLOBAL LOOK PRESS
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иранның шабуыл жасау үшін ұшқышсыз ұшу аппараттарын пайдалану мүмкіндігі 95%-ға төмендеген, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

АҚШ «Эпикалық қаһар» әскери операциясы басталғалы бері Иранның 65-тен астам әскери кемесін суға батырды және ел аумағындағы 6 мыңнан аса нысанаға соққы жасаған. Бұл туралы BAQ.KZ Fox News телеарнасына сілтеме жасап хабарлады.

Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитттің айтуынша, операция басталғалы бері Тегеран тарапынан зымыран ұшыру саны 90%-ға қысқарған. Сонымен қатар Иранның шабуыл кезінде дрондарды қолдану мүмкіндігі 95%-ға азайған.

Ең оқылған:

